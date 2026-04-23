チャーチルダウンズＣ４着のシーミハットク（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は白百合Ｓ（５月３１日、京都）を目標にする。ジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は浜中俊騎手とのコンビ継続で平安Ｓ（５月２３日、京都）へ向かう。大阪―ハンブルクＣ２着のウエストナウはメトロポリタンＳ（５月１０日、東京）を予定する。仁川Ｓ３着のクールミラボーはブリリアントＳ（５月３日、東