総務省は23日、日本のドラマやバラエティ番組などの海外展開を後押しする「実写コンテンツ展開力強化アクションプラン」を公表した。国内放送中心だった従来の展開モデルを見直し、配信や海外輸出を当初から見据えた形へ転換。2033年に海外輸出額2500億円以上、海外売上比率20％の実現を目指す。林芳正総務相＝25年10月「東京ドラマアウォード2025」授賞式にて背景にあるのは、世界的な視聴環境の変化だ。配信コンテンツ市場が国内