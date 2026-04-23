仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層の実情や本音を探る調査機関「しゅふＪＯＢ総研」が、「長期連休と家事の手抜き」をテーマに仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層にアンケート調査。結果が公開された。■調査結果概要▼家事が「好き」３４．４％、「嫌い」２９．９％▼ＧＷなど長期連休の時の家事の大変さ「普段より大変になる」４７．３％▼長期連休の時の家事の大変さ２６年と２０２３年の比較普段より大変にな