人気ロックバンド・KANA-BOONのギターボーカルを務める谷口鮪さんは2026年4月23日、自身のXで、平和が脅かされている現状を嘆いた。アジカン・後藤正文も危機意識同投稿では、「楽しく音楽を演奏して、来てくれた人に楽しかったと感じてもらう。互いに心の欠けたところが満たされた気持ちになって眠る。幸せを抱いて眠る」と書き始め、「どうか恐ろしい未来よ訪れないでくれと心から願う」と続ける。さらには、「平和の約束を捨て