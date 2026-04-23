神戸の街を花で彩る春の恒例行事「インフィオラータこうべ2026」の各会場で披露される“花絵”のデザインが決まった。4月下旬から5月上旬にかけ、市内2会場で開催される。色とりどりのチューリップの花びらを敷き詰めて絵を描く同イベントは、阪神・淡路大震災からの復興を願い、1997年にスタート。現在では約40万人が訪れる神戸の春の風物詩として定着し、今回で28回目を迎える。過去の「インフィオラータこうべ」（画像提供