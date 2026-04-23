福岡市で23日、「すい臓がん」の啓発イベントが開かれました。初期症状が乏しく発見が難しい、すい臓がんの最新の検査方法も紹介されました。■福岡中央病院・横井宏佳病院長「がんも早期に見つけて診断・治療しておけば、命に関わることはない。」「すい臓がん啓発プロジェクトin福岡」では、福岡市内の病院の院長や、すい臓がんの専門医などが登壇し、県内のがん検診の受診率の低さや早期発見の重要性について講演しました。中で