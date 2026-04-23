日本時間１７時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）、製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30 予想50.1前回50.5（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30 予想50.3前回51.0（製造業PMI（購買