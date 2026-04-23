通貨オプションボラティリティードル円１週間７．９％付近に小幅上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.937.086.487.15 1MO7.296.035.766.89 3MO7.986.126.606.97 6MO8.526.267.307.32 9MO8.776.447.677.52 1YR8.966.677.957.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.069.927.44 1MO6.