ドル円１５９．６５近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.65近辺、ユーロドルは1.1700近辺で推移している。 ドル円はロンドン朝方に159.70近辺まで買われた。その後も高止まりしている。ドル高とともに円安も加わっている。 ユーロドルは1.1700近辺と前日NY終値1.1705レベルをわずかに下回っている。本日これまでのレンジは1.1693－1.1714と21ポイン