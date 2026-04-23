◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)“投打二刀流”で出場した大谷翔平選手は、6回無失点の好投を振り返り、「投げたいところに投げられたことが一番良かった」と話しました。中6日で今季4度目の先発マウンドにあがった大谷選手は、2回から4回まで相手打線を3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、最速100.6マイル(161.9キロ)など、160キロ超えを16球記録。6回7奪三振無失点の内容で、ジャイアンツ打