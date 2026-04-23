22日午後、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、23日午後4時50分現在も延焼中で避難指示エリアも拡大されています。岩手・大槌町の中心部を見渡す高台の公園から、柳谷圭亮記者がお伝えします。火災が発生している山から立ち上った煙で、山の稜線（りょうせん）がほぼ見えない状況です。時折、東側から西側に向けて風が吹いており、昼間に比べて、町中心部に漂う煙の量が増えています。大槌町の山林火災は、22日午後2時ごろ