お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、千原ジュニア（52）が出川哲朗（62）の鉄板ギャグ秘話を明かした。デビュー当初のジュニアは、“ジャックナイフ”と称され、周囲にケンカ腰で対峙（たいじ）するスタイル。パーソナリティーの「爆笑問題」太田光は、その危険な雰囲気を風のうわさで聞いていたという。「千原兄弟っていうのがいるって。ジ