予定価格があらかじめ公表される公共工事の入札を巡り、公表前に価格を業者に漏えいする行為は犯罪に当たるか――。こんな点が争われた刑事裁判があり、最高裁第３小法廷（平木正洋裁判長）は２１日付の決定で、後に公表される情報でも事前に教える行為は、犯罪に当たるとの初判断を示した。裁判では、宮崎県日南市発注の工事の入札を巡り、元副市長の男（６９）が特定の業者に対し、予定価格に近い金額などを公表前に教えたと