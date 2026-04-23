５月１日に開幕するバレーボールのＳＶリーグ男子のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で行われ、参加６チームの代表選手が出席した。レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリー・高橋藍主将は、連覇に向け「レギュラーシーズンは優勝しましたが、そこは通過点。ここから簡単に優勝できるわけではないので、まずは自分たちが挑戦者の気持ちでいる」と意気込んだ。ＲＳは４０勝４敗と圧倒的な強さを見せ、初優