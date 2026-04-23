【エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン】 5月29日 発売 価格：638円 【拡大画像へ】 プラスは、サンスター文具と協業し、“消す”ことを楽しみながら自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」より、サンリオとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を5月29日に