トッテナムがトップチームの心理面強化を目的にスポーツ心理学者の採用を進めている。英『BBC』が伝えた。クラブは男子トップチームに常駐する「リード・パフォーマンス・サイコロジスト(主任心理学者)」の募集を開始。求人内容では、この役職を「チーム環境に組み込まれた高い影響力を持つ役割」と位置づけ、選手個々への心理的サポートに加え、スタッフ全体を含めた組織的なメンタル支援の提供が求められているという。ト