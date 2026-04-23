アメリカのドナルド・トランプ大統領の側近が国際サッカー連盟(FIFA)に対し、今夏の北中米ワールドカップにおいて、出場権を獲得したイランに代えてイタリアを出場させるよう要請した。英紙『フィナンシャル・タイムズ』が報じた内容を英『ザ・ガーディアン』などのメディアが伝えている。同紙によると、要請を行ったのはトランプ政権の特使とされるパオロ・ザンポッリ氏。同氏自身がこの動きを認め、「私はトランプ氏と(FIFA