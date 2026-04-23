ストライクグループは２３日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の単独業績予想について、売上高が従来予想の１１５億６０００万円から９７億３７００万円（前年同期比８．８％増）、営業利益が３７億５３００万円から２６億９９００万円（同１０．７％増）に下振れて着地したと発表した。同社は中堅・中小企業のＭ＆Ａ仲介事業を手掛ける。上場企業が買い手となる案件の比率増加