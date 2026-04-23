きょう（２３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４４５円安の５万９１４０円と４日ぶりに反落。朝方寄り付き早々に先物主導で上下に振り回されたが、そのさなかに６万円大台にワンタッチした。しかし、そこからの動きが面妖極まりなく、先物に翻弄されるがまま、６万円台を指呼の間に捉えつつも見えない壁に阻まれるかのように伸び切れず届かない。程なく軟化してマイナス圏に沈むと、その後はひたすら下値を掘り続