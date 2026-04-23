[故障者情報]川崎フロンターレは23日、MF家長昭博(39)とMF山市秀翔(22)の怪我に関する情報を発表した。家長は今月9日のトレーニング中に負傷。診断の結果、右腓腹筋肉離れと判明したという。また、山市は以前に診断を受けた右胸郭出口症候群について、3月25日に手術を行った。手術日から全治まで約3か月がかかるという。山市は早稲田大から加入した大卒ルーキー。3月9日に右鎖骨下静脈血栓症、右胸郭出口症候群と発表されて