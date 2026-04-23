浦和レッズは23日、幼稚園児や小学生を対象としたハートフルクラブでコーチを務める元Jリーガーの盛田剛平氏(49)が、乗用車を運転中に自転車と接触する事故を起こしたことを発表した。クラブ公式サイトによると、交通事故は4月23日午前6時40分ごろに埼玉県川口市内で発生。盛田氏が乗用車を運転中、丁字路に進入してきた自転車に対して、回避行動をできずに接触したという。盛田氏はその場で救急車を要請し、警察にも通報。そ