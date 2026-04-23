【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月27日に発売するニューシングル「スキンズ」のジャケット写真が公開された ■購入者特典絵柄、特典Blu-rayのティザー映像も公開 「スキンズ」は、現在放送中のTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールオープニングテーマ。シングルの発売に先駆けて音源配信、MVも公開されている