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日経平均株価 始値59758.64 高値60013.98 安値58621.48 大引け59140.23(前日比 -445.63 、 -0.75％ ) 売買高27億2846万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆9832億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日ぶり反落、一時6万円大台乗せ ２．朝高後下げ転換、フシ目達成感から利益確定売り ３．相