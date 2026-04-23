月島ホールディングス [東証Ｐ] が4月23日大引け後(17:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→110億円(前の期は102億円)に4.8％上方修正し、増益率が2.4％増→7.3％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の81億円→86億円(前年同期は83.2億円