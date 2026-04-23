ケイアイスター不動産 [東証Ｐ] が4月23日大引け後(17:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の230円→235円(前の期は151円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けており、事業成長のための資金を確保しつつ、安定的・継続的な配当の実施を基本方針としております。2026 年３月期の期末配当につきまして