ロッキーズの菅野智之投手が22日（日本時間23日）、本拠地クアーズフィールドでのパドレス戦に先発登板。5回2／3を投げて5安打1失点、1四球4三振で今季2勝目を挙げた。防御率は3.42。ウォーレン・シェーファー監督は「彼は本当のプロフェッショナル」と称え、36歳ベテラン右腕を評価した。地元紙『デンバーポスト』などが試合の様子を伝えている。 ■ピンチでマチャドを仕留める