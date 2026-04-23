人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白のタンクトップでの“尻トレ”姿を公開した。「今週もパーソナルトレーニング！」とつづり、白のタンクトップ姿でマシン・トレーニングしているショットをアップ。「ウエイトマシンの尻トレの種目が本当にしんどかった笑」と報告し、「キヨ猫ソックストレーナーさんが気づいてくれたｗ」と添えた。霧島は、大阪府出身で、愛