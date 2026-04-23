東京大学大学院での共同研究をめぐり、研究相手から高級クラブなどで接待を受けた罪に問われた元特任准教授が、初公判で起訴内容を認めました。東京大学大学院の元特任准教授・吉崎歩被告と元教授の佐藤伸一被告は、2023年から翌年にかけて、共同研究で便宜を図る見返りに、日本化粧品協会・代表理事の引地功一被告から、高級クラブやソープランドで合わせて380万円相当の接待を受けた罪に問われています。23日、吉崎被告の初公判