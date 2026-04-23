タレントはるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。知人から紹介されたマンションに入居後、ジュエリーを盗まれた後の衝撃の結末を語った。番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演した。はるなは不動産屋の知人から紹介されたマンションに入居するも、1カ月で泥棒に遭ったことを告白した。「全部盗られて。警察の人来