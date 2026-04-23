漫画家の倉田真由美氏が２３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。緊急事態条項に言及した。倉田氏は衆院憲法審査会で緊急事態条項をテーマに集中討議が行われると伝える記事を引用。緊急事態条項は災害が起きた時に国会議員の任期延長を可能にするなどの内容を含むもの。政府の権限が強化されるので反対も根強い。倉田氏は「緊急事態条項が創設されたらどうなるか、まずコロナ期のことを思い出して欲しい」と指摘。「緊急事態宣言