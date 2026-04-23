ナ・リーグ東地区で首位を独走するブレーブスの選手が快進撃に水を差す事件を起こした。フロリダ州高速道路パトロール隊によると、ブレーブス傘下のマイナーに所属する捕手のジョナサン・マトス・モラレス容疑者（１８）が２０日（日本時間２１日）の朝、マナティー郡の州高速道路７５号線を運転中に他の車と衝突し、巻き込まれる形で大型トラックを運転していたオーウェン・フェイシーさん（３４）が死亡。モラレス容疑者はその