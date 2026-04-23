敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが、打者としては4打数無安打。連続試合出塁は53試合でストップし、チームも0-3で敗れた。デーブ・ロバーツ監督は打者・大谷の現状について会見で語っている。投手・大谷の快投を自ら援護することはできなかった。大谷は初回の第1打席にジャ