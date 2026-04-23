timeleszメンバー8人が出演する明日4月24日放送の痛快バラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、100人の女性がメンバーの“センス”を審査する異色の新企画「timelesz 100（ワンハンドレッド）」をお届け。互いのプライドを懸けて激突する“センスバトル”が幕を開ける。【写真】一般女性の前でセンスを試されるtimelesz本番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、