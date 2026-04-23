【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の水上恒司が主演を務める映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』が5月29日より公開。この度、混沌とした東京の裏社会を切り取った場面写真が解禁された。【写真】ホスト総帥役の上田竜也、上裸姿で肉体美際立つ◆ピエール瀧・上田竜也ら、場面写真解禁一癖も二癖もある個性的な悪人たちが織りなす、悪人たちを切り取った場面写真が解禁。解禁された場面写真には、傍若無人に振る舞う強面の男たちの姿が。