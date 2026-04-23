◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）西武は今季初の同一カード３連勝をかけ、本拠地でソフトバンク戦を戦う。西川愛也外野手が今季初めて「１番・中堅」に名を連ねた。昨季は不動のリードオフマンとして初の規定打席に到達。１２４試合に出場していずれも自己最多となる１０本塁打、２５盗塁をマークし、初のゴールデン・グラブ賞も受賞した。ところが、今季は開幕８試合を終え打率１割２分と不振で、