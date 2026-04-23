メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市名東区で17日、自転車の青切符制度が悪用され男性が現金をだまし取られたとされる事件について、警察は男性によるうその申告だったと発表しました。 当初の警察発表によりますと、今月17日、名東区の路上で自転車に乗っていた天白区の70代の男性が、警察官を名乗る男2人から「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反です」などと声をかけられ、現金5万円をだまし取られたとされ