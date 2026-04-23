◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）前日（２２日）に死球を受け右手を打撲した広島・小園海斗内野手が「３番・遊撃」でスタメン出場する。状態が心配されていたが、試合前練習を通常通りこなしていた。「４番・一塁」には坂倉将吾捕手が入った。岡本駿投手は先発初勝利目指す。以下は広島のスタメン１（中）平川２（二）菊池３（遊）小園４（一）坂倉５（左）秋山６（右）野間７（三）佐々木８（