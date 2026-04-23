元横綱・貴乃花光司氏（５３）の全身ショットが公開された。２３日までにインスタグラムで「『強く生きる〜医療業界に通じること〜』周産期医療に関わる医療従事者の方々にお話をさせていただきました」と報告。「実際に皆様と一緒に四股を踏みました少子化のこの世の中先生方周産期医療に携わる方々には感謝です」とつづった貴乃花氏はスーツを着用。１８３センチで小顔のスラっとしたスタイルにフォロワーは「