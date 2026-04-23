ブラックバーン大橋祐紀が2ゴール、森下龍矢も1ゴール1アシストの活躍イングランド2部ブラックバーンは4月22日、チャンピオンシップ第44節でシェフィールド・ユナイテッドと対戦し、3-1で勝利を収めた。この結果、チームの2部残留が確定している。試合にはFW大橋祐紀とMF森下龍矢の日本人コンビが揃って先発出場を果たした。前半12分、中盤でボールを受けた森下が鋭いスルーパスを供給。これに抜け出した大橋がGKを冷静にかわ