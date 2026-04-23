福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で3月、入居していた幼い姉妹が死亡し、母親が殺人の疑いで逮捕された事件についてです。施設に立ち入りできないはずの内縁の夫がひそかに侵入し、およそ3年間、隠れて同居していたとみられることが分かりました。 ■山木康聖記者「今、水沼容疑者がフードをかぶった状態で出てきました。口元は見えますが、表情はうかがえません。捜査員に連れられて、ゆっくりと車に乗り込んでいきます