中東情勢悪化にともなう不確実性拡大で消費者の経済心理が1年ぶりに悲観的水準に落ち込んだ。韓国銀行が23日に発表した「消費者動向調査」によると、4月の消費者心理指数（CCSI）は99．2で前月より7．8ポイント下落した。指数が基準値となる10を割り込んだのは昨年4月から1年ぶりだ。下落幅も大きかった。今回の下げ幅は非常戒厳事態があった2024年12月以降で最も大きい水準で、先月に続き2カ月連続の下落となった。細部指標のうち