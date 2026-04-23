レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、家族みんな“びしょぬれかくご”のイベント「レゴランド(R) でびしょぬれの夏」を開催。2026年の夏は、テーマパークで安全安心に全力水あそびを楽しめます☆ レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) でびしょぬれの夏」 開催期間：2026年7月10日(金)〜8月31日(月)会場：レゴランド(R)・ ジャパンイベントエリアほか 日本一のキッズリゾートを目指すレゴ