取材に応じる巫謝慧（右）さんと平原綾香さん。（３月２４日撮影、東京＝新華社記者／胡暁格）【新華社東京4月23日】東京にある「心弦二胡教室」でこのほど、中国出身で日本在住の二胡演奏家、巫謝慧（ウェイウェイ・ウー）さんと日本の歌手、平原綾香さんが、まもなくリリースされるコラボレーション楽曲「祈りにみちて」のリハーサルに臨んだ。教室には二胡の柔らかな音色に、澄んだ歌声が重なり、余韻が長く漂っていた。同