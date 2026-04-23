１９日、患者の手術を行う天津医科大学腫瘤医院の医療従事者。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津4月23日】中国天津市の天津医科大学腫瘤医院でこのほど、手術支援ロボット「ダビンチ」を使った腫瘤に対する低侵襲手術が行われた。手術室では医師がコンソールの前に座り、高精細な画像形成モニターを注視しながら両手で巧みにコントローラーを操作し、ベッド脇に置かれたロボットアームを通じて患者の体内で正確な操作を