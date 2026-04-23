日本における“美尻ブーム”の火付け役であるフィットネストレーナーの岡部友氏が22日、自身が代表を務める女性向けパーソナルトレーニングジム「SPICE UP FITNESS」の10周年記念パーティーを都内ホテルで開催。歌手のシェネルがライブを行い、イベントに華を添えた。【画像】「SPICE UP FITNESS」10周年記念パーティーで歌声を披露したシェネルパーティーには各店舗スタッフや美容関係者など150人が来場。藤間流師範・藤間直