警察庁はきょう（23日）、全国の警察でストーカーや行方不明事件を担当する幹部らを集めた会議を開きました。警察庁生活安全局山田好孝 局長「人身安全関連事案に係る対処体制が真に実効的なものとなるように、『自ら点検し、実践する』役割が求められています」警察庁生活安全局の山田好孝局長はきょう午後、東京・千代田区で開かれた全国の警察でストーカーや行方不明事件を担当する幹部らを集めた会議でこのように述べま