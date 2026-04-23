タレント若槻千夏（41）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。クレジットカード関連の詐欺にまつわるエピソードを明かした。番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。若槻は「ニュースで見てたんですけど、すごい少額の小銭ぐらいのをちょっとずつ切る詐欺みたいなのが流行ってますみたいな。それを気づかないからいろんな人から吸い取ってるから気を付けてくださいっ