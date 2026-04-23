トイプードルさんの可愛すぎる寝起き姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で173万9000回再生を突破し、「戦闘力高そうで草」「おもろｗｗ」「こういう恐竜さんいたw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『本当にトイプー？』起きてきた犬の"寝ぐせ"を見てみたら…もはや別犬のような『衝撃の顔面』】 トイプードルのチューバッカちゃん TikTokアカ