大塚製薬は「ポカリスエット」で安青錦関を「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズのCMに起用するなどして水分と電解質（イオン）補給の大切さを伝えている。3月6日には、同シリーズ特別編CM「今日も稽古して」篇を放映。4月11日からは、俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんと共演したシリーズ第25弾CM「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60%」篇を放映している。今回、稽古に真摯に向き合いひたむきに汗をかき続ける安青錦関