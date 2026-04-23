全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道のカフェラウンジ『BLUE BRICK LOUNGE』です。熱々で登場！柔らかく揺れる極上のトーストどんなときも頼りになる手土産、「シガール」。そのメーカー『ヨックモック』の魅力をカフェで体感できるって、改めてスゴイ。南青山のこちらは、本店のお菓子売り場に併設されているラウンジ。全国でもここだけの作りたてスイーツを食べ